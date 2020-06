Aumento de casos de covid-19 na Alemanha alerta autoridades sanitárias

Na Alemanha, tido como um dos países europeus que melhor geriu a crise sanitária desencadeada pela Covid-19, registou-se nos últimos dias a emergência de novos casos da doença na região de Renânia-do Norte-Vestefália.Mais de 1.300 casos foram detectados nomeadamente no matadouro da cidade de Gütersloh. O citado matadouro, um dos maiores da Europa, foi identificado com um novo cluster da epidemia. Os sectores da sociedade alemã desfavoráveis ao fim do confinamento prematuro, decidiram soar a alerta para o ressurgimento de novo casos de coronavírus no país.

Mais de 1.300 trabalhadores da firma alemã de processamento de carnes, Tönnies, foram rastreados como positivos ao novo coronavírus, obrigando as autoridades sanitárias do estado alemão de Renânia do Norte-Vestefália, a ordenar que 6.500 empregados da citada empresa e respectivas famílias fossem colocados sob quarentena.

Este novo cluster da epidemia na Alemanha detectado no matadouro da referida empresa, situada nos subúrbios da cidade deGütersloh, foi identificado pela primeira primeira vez na passada quarta-feira depois de 400 trabalhadores terem sido testados como positivo.

O número de casos positivos registava na sexta-feira um aumento que alertou os sectores alemães que tinham considerado prematuro o final do confinamento no país.

Este ressurgimento de novos casos e Covid-19, na Alemanha, são atribuídos, aos matadouros, centros de logística e abrigos para refugiados.

A maioria dos empregados dos matadouros, designadamente, são trabalhadores migrantes, que residem em alojamentos com um número excessivo de moradores.

De acordo com as autoridades sanitárias do citado Estado alemã (Land) os cultos religiosos e as festas familiares também sido identificados como núcleos de propagação da Covid-19 na Alemanha.

Os serviços de saúde da Renânia do norte-Vestefália, afirmaram que não há previsões de novos casos da epidemia na região.

Segundo o ministro-presidente da Renânia do norte-Vestefália, o equivalente de governador regional, Armin Laschet, até a data o seu estado não tinha registado um cluster de contaminação, tão importante como o de Gütersloh.