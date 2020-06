Weintraub anuncia a saída do Ministério da Educação; discípulo de Olavo pode substituí-lo

Especulada há dias em Brasília, foi confirmada nesta quinta-feira (18) a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do cargo. A notícia foi confirmada pelo próprio, em um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

Weintraub ficou 14 meses no comando do MEC, substituindo Ricardo Vélez Rodriguez, e colecionou polêmicas. Nas mais graves delas, ofendeu a China e classificou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como “vagabundos”.

De acordo com o portal G1, Weintraub não deverá sair de mãos vazias do governo Bolsonaro, que pretende indicá-lo para um posto que cabe ao Brasil no Banco Mundial, em Washington.

“Sim, desta vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e vou começar a transição agora. Nos próximos dias, eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo”, declarou o agora ex-ministro no vídeo ao lado de Bolsonaro.

Além de confirmar a notícia a respeito do seu próximo posto, no Banco Mundial, Weintraub preferiu não falar dos motivos da sua saída – que já era pedida até por setores do próprio governo, como a ala dos militares –, afirmando que “não cabe” tratar do assunto neste momento.

Ele ainda destacou estar temendo pela segurança de sua família, e destacou a manutenção do seu apoio ao presidente Bolsonaro.

“Com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro, como eu fiz nos últimos três anos”, completou.

Da sua parte, Bolsonaro destacou que “confiança você não compra, você adquire”, e que todos estão atentos ao que o país está passando. “O momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser”, acrescentou o presidente no vídeo.

O agora ex-ministro segue sendo investigado no inquérito das fake news, que continuam em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

O substituto de Weintraub ainda não foi revelado, mas o nome de Carlos Nadalim, secretário nacional de Alfabetização e seguidor do astrólogo e escritor Olavo de Carvalho, é tido como um dos favoritos ao posto, segundo o jornal Correio Braziliense.