Os subornos da Odebrecht a Angola nas páginas do jornal espanhol El Pais

Um longa lista de produtos de luxo… e muitos milhões de dólares que envolvem figuras da política angolana e a Odebrecht – A trama é contada pelo jornal El Pais, que escreve que a empresa “alimentou com milhões uma conta bancária em Andorra, usada para comprar uma dúzia de veículos de luxo e dois navios”.

Um misterioso “corrector” de negócios de Angola, segundo o periódico espanhol, foi o beneficiário das transferências, que serviriam para “pagar a terceiros”.

Uma conta de Andorra ligada à construtora transferiu 101.000 euros para um ex-ministro em Dos Santos.

Um Cadillac Escalade, um Mercedes, um Range Rover … A Odebrecht , a gigante da construção brasileira que estrelou a maior trama de suborno da América Latina, alimentou com milhões de fundos uma conta bancária em Andorra, usada para comprar uma dúzia de veículos de luxo e dois navios. Um misterioso “corretor” de negócios de Angola foi o beneficiário das transferências.

Por meio da Klienfeld, empresa sem atividade utilizada pela construtora para comprar as vontades de políticos e altos funcionários, a Odebrecht transferiu um total de quatro milhões de euros entre 2008 e 2009 para uma conta na Banca Privada d’Andorra (BPA) do economista Edson N’Dalo Leite de Morais, de acordo com documentos a que o EL PAÍS teve acesso.

Um relatório da Unidade Andorran de Inteligência Financeira (Uifand), em junho passado, questiona que Leite de Morais, um empresário com interesses em Angola e no Brasil, é o verdadeiro dono desses fundos. E ele sustenta que sua conta foi usada para “pagar terceiros”.

Assim, o depósito andorrano de Leite de Morais transferiu em 2009 um total de 101.000 euros para José Pedro de Morais, governador do Banco Nacional de Angola e ministro das Finanças deste país entre 2002 e 2008.

Esse ex-membro do governo do ex-presidente José Eduardo dos Santos coletou o dinheiro em duas contas americanas do Bank of America e Eurobank. Este jornal tentou, sem sucesso, entrar em contato com Leite de Morais e De Morais.

O depósito do suposto economista também foi usado para pagar um catamarã (178.000 euros), um caminhão (257.000), um Mercedes Benz (132.000), um caminhão Ford F550 (85.000), jet skis e quadriciclos.

Leite de Morais enviou um total de € 557.513 em outubro de 2009 para a Intrepid Southeast, uma empresa da Flórida dedicada à venda de barcos, de acordo com a Bloomberg. E ele transferiu 422.500 euros em julho de 2010 para outra empresa de iate de Miami.

Os pagamentos foram solicitados através de transferências internas, um sistema que não deixa rastros. E o dinheiro viajou da conta BPA da empresa instrumental da Odebrecht para a de Leite de Morais, que camuflou seu nome em homenagem à empresa panamenha Barton International SA

A conta do empresário angolano em Andorra foi alimentada pelos quatro milhões que o gigante brasileiro da construção lhe transferiu através de Klienfeld, um comerciante incorporado na ilha caribenha de Antígua e Barbuda. “Esta é a assinatura da construtora brasileira que costumava pagar subornos”, afirma a inteligência de Andorra em um relatório.

Leite de Morais faturou suas compras de barcos e carros de luxo através da empresa Emirais LDA e não através da Barton International SA “É economicamente inconsistente”, excluiu a Uifand, que sustenta que o economista não justificava no banco do principado dos Pirinéus “o atividade da Barton International SA ”.

Os pesquisadores de Andorra, onde a Odebrecht é investigada judicialmente desde 2015 por usar o BPA para pagar propinas, sustentam que “não é possível saber quem é o verdadeiro dono dos fundos do Leite de Morais”. E eles enquadram suas compras de produtos de luxo em “um sistema de integração de fundos”.

A Procuradoria-Geral de Andorra, em junho passado, pediu ao juiz investigador do caso Odebrecht que apreendesse as contas de Leite de Morais na ABP por um suposto crime de lavagem de dinheiro.

E a polícia deste pequeno país que permaneceu blindada até 2017 devido ao sigilo bancário garantiu que a construtora brasileira recorresse a “intermediários, empresários ou terceiros” para pagar seus subornos em Angola.

E a Odebrecht destinou entre 2006 e 2013 um total de 50 milhões de dólares (cerca de 44,5 milhões de euros) para comprar testamentos no país africano, onde garantiu contratos no valor de 267 milhões, conforme admitido pela própria empresa fundada por Norberto Odebrecht ao Ministério Público de Nova Iorque.

‘Abertura de porta’ de um ex-primeiro ministro

Outra das telas usadas pela gigante da construção brasileira para irrigar propinas aos líderes do país africano foi – segundo os pesquisadores – a conta BPA da angolana Rosa Paulo Francisco Francisco Bento. As investigações não conseguiram comprovar a origem do dinheiro dessa empresária que se apresentou como presidente da empresa Narda Consultores.

Assim como seu compatriota Leite de Morais, Francisco Bento foi apresentado à Odebrecht ao banco andorrano. E justificou os seus fundos como honorários por atuar como intermediário comercial entre a construtora e as autoridades angolanas.

A mulher angolana indicou à ABP que receberia o dinheiro através de transferências internas, um sistema que não deixa vestígios.

“O beneficiário intermediou negócios entre o Governo [de Angola] e a Odebrecht para ter acesso ao Sr. Antonio Paulo Kassoma [Primeiro Ministro de Angola entre 2008 e 2010], com quem trabalhou em consultorias anteriores”, em janeiro de 2009, ele coletou o conhecimento do seu cliente (Conheça o seu cliente, em inglês), um tipo de terceiro grau ao qual a instituição financeira andorrana submeteu seus clientes para determinar a origem de seus fundos e impedir que os fluxos de capital das atividades ilegais aterrissem na entidade. O EL PAÍS tentou, sem sucesso, obter a versão de Francisco Bento.

Apesar de a mulher angolana ter dito ao banco que a Odebrecht lhe pagaria um milhão, sua conta registrou apenas transferências no valor de US $ 53.000 entre fevereiro e março de 2009.

O Ministério Público Andorrano pediu ao juiz investigador da investigação da Odebrecht que bloqueie fundos no principado dos Pirenéus de Francisco Bento por um suposto crime de lavagem de dinheiro.