Oficial: Chelsea oficializa a contratação de Timo Werner

Blues desembolsaram 54 milhões de euros pelo avançado de 24 anos.

O Chelsea oficializou, nesta quinta-feira, através dos meios de comunicação oficiais do clube, a contratação do avançado de 24 anos Timo Werner, ao RB Leipzig.

Apesar de não aparecer especificado nas informações que o clube dispôs no comunicado oficial, a imprensa britânica dá conta que Werner, disponível a partir de Julho, e depois de realizar os habituais testes médicos, vai assinar um contrato válido com os blues por cinco temporadas.

A transferência para o Chelsea operou-se por uma verba a rondar os 48 milhões de libras, cerca de 54 milhões de euros.

“Estou muito feliz por assinar com o Chelsea, sinto-me orgulhoso de mim mesmo. É claro que quero agradecer ao RB Leipzig, ao clube e aos adeptos, por quatro anos fantásticos. Eles irão estar sempre no meu coração. Estou ansioso pela próxima temporada com meus novos companheiros de equipa, o meu novo técnico e, claro, com os adeptos do Chelsea. Juntos, temos um futuro de muito sucesso pela frente”, referiu Werner, em declarações ao site do clube.