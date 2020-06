No endereço www.isabeldossantos.com podemos observar uma visionária que nada tem a ver com as manchetes sobre a empresária que começou por vender ovos e catapultou-se para o posto da mulher mais rica de África.

Circula pelo Google em todos os sites de notícias, em jeito de publicidade web, que a todos nós, que laboramos no métier, fazia um grande jeito, a visão da empresária nos contextos angolano e africano, exaltando o papel da mulher na vida empresarial, enquanto decorrem nos foruns político e judicial, nomeadamente em Angola e Portugal, acusações sobre a sua ascensão meteórica aos negócios de vulto, alguns deles de cariz internacional.

Para a magnata das idéias e do empreendedorismo, é “importante investir todos os dias no fortalecimento da próxima geração de líderes. Porque o desenvolvimento da África e do país é prioridade sua, como empresária angolana”.

Diz Isabel dos Santos, nos cinco desafios para as cidades que “África deve preparar-se para receber os 1,7 bilhão de pessoas que viverão no continente até 2030. De facto, em 2050 a população de Angola quase triplicará – refere, dos actuais 27 milhões para mais de 76 milhões de pessoas.

À luz das taxas de crescimento da população para a próxima década, o planeamento da cidade é uma obrigação para as nossas cidades. É um tremendo desafio e não pode esperar”

Enquanto a justiça exerce pressão sobre a dimensão dos seus negócios, procurando motivos para os tribunais, Isabel dos Santos exibe com garra o poder da comunicação social, procurando um campo de batalha para defender os seus interesses empresariais com base em cinco desafios, que assentam essencialmente no seguinte:

1. Planejando, preparando e projetando Um dos maiores desafios que enfrentamos hoje é o rápido crescimento das áreas urbanas antes da construção de infraestruturas adequadas. As cidades crescem de maneira desordenada e o investimento necessário não acompanha o ritmo. A adaptação de novas infra-estruturas em uma cidade que já cresceu pode custar três vezes mais do que custaria no início da expansão urbana. Antecipar a infraestrutura antes da chegada da população não é apenas inteligente, mas também rentável. Este fato é particularmente importante quando consideramos que 2/3 das cidades africanas ainda não foram construídas. 2. Infraestrutura e conectividade As cidades são verdadeiras motivadoras do desenvolvimento econômico, mas também apresentam grandes desafios, como congestionamento de tráfego e superpopulação. Para uma economia desenvolver todo o seu potencial, a infraestrutura é importante, mas a conectividade entre áreas urbanas, portos e aeroportos também é crucial. Quando uma cidade tem boas conexões, as empresas querem investir lá: elas podem cortar custos, aumentar a especialização e a produtividade. As cidades se tornam máquinas reais de criação de emprego.