Resgatados pescadores desaparecidos no mar do Nzeto

Três pescadores que se encontravam desaparecidos desde domingo no mar do município do Nzeto, província do Zaire, foram, na tarde desta quarta-feira, resgatados com vida.

A operação de busca e salvamento dos três pescadores a bordo de uma embarcação a motor de pequeno porte envolveu efectivos da Capitania, Polícia de Guarda Fronteira, Bombeiros e Associação de Pescadores.

Em declarações à imprensa, Sebastião Miala, um dois integrantes do grupo, informou que uma avaria no motor da embarcação de fabrico artesanal esteve na origem do incidente que os abrigou a permanecerem três dias em alto mar.

“Depois da avaria, fizemos tudo para chegarmos próximo de uma plataforma petrolífera onde fomos encontrados pela equipa de resgate”, explicou.

O vice-presidente da Associação dos Pescadores Artesanais no Nzeto, António Seke, informou que situações do género acontecem com frequência no mar da localidade por inoperância de alguns equipamentos para a navegação marítima.

A costa marítima do Nzeto é abundante em diversas espécies, com destaque para o cachucho, sardinha, carapau, lagosta, gamba costeira, camarão, linguado, pargo, pungo, corvina, garoupa, atum e bagre.

A vila piscatória do Nzeto dista a 230 quilómetros da cidade de Mbanza Kongo, capital da província do Zaire.