Moxico: Estrada do município dos Bundas vai ser reabilitada nos próximos dias

Neste momento de abrandamento das chuvas na província do Moxico, as máquinas começaram a rolar no sentido da reparação das estradas e pontes, que dificultam a mobilidade na maior província de Angola.

As imagens que recebemos ilustram bem a coordenação de esforços do Governo provincial e central, na concessão de meios para que a província do Moxico adquira as condições ideais para voltar a ser o maior centro de produção alimentar do país, de acordo com as palavras do governador Gonçalves Muandumba, numa entrevista recente, e accionar a logística de distribuição da produção para os vários pontos do país, através do combóio e rede rodoviária nacional.

A estrada nacional n°180, no troço que liga os rios Luio-Luanguinga até Lumbala Nguimbo, deverá nos próximos dias merecer obras de reparação.

De acordo com o director do Gabinete Provincial de Infraestruturas e Serviços Técnicos, engenheiro Vitor Pedro, com o trabalho de acomodação do tráfego, ficará facilitada a circulação de pessoas e bens naquela circunscrição da província, de tal sorte que deverá impulsionar o comércio inter municipal.

Vitor Pedro, garantiu que, a mobilização das máquinas e técnicos já foi feita devendo os trabalhos começarem nos próximos dias, naquele perímetro permitindo assim, a melhor circulação de pessoas e o escoamento de produtos do campo para outras localidades da província.

O responsável disse ainda que depois deste troço, a brigada provincial vai retomar as obras da estrada do marco 25 até Cazombo, município do Alto Zambeze, com o apoio do estaleiro situado na zona de Cavungo Portugal, para pontuais intervenções na via.

De recordar que, a brigada pesada de terraplanagem é uma resposta do Governo central à província do Moxico e é gerida pelo INEA.