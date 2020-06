Gilmário Vemba estreia-se como apresentador na TV Zimbo

O Kero estreou no dia 13 de Junho o programa “Vamos ser Kambas”, na TV Zimbo com o Gilmário Vemba, que mistura humor, música e solidariedade. Um programa voltado para a recolha de alimentos e angariação de fundos, visando a sensibilização e o despertar de uma postura comunitária mais proactiva, face às dificuldades atravessadas pelas famílias angolanas que necessitam de apoio.

De acordo com uma nota chegada à Redacção do Portal de Angola, o programa acontece todos os sábados, até 04 de Julho, e conta com a estreia de Gilmário Vemba como apresentador, que nos vai guiar ao longo de cada sessão de recolha de alimentos e angariação de fundos. Cada sessão contará com músicos, como convidados especiais, que tocam os seus maiores hits e outros convidados que se juntarão ao programa via app Zoom.

Este programa serve de suporte à grande acção de solidariedade – KERO DAR A MÃO – uma campanha de Recolha de Alimentos, que está a decorrer de 5 a 30 de Junho em todos os Hipermercados e que visa a ajuda aos mais vulneráveis.

Durante a semana anterior ao programa são captadas imagens da distribuição dos bens alimentares junto das famílias cujas carências foram supridas, sendo que uma das funções do programa é mostrar todas estas acções ao grande público.

No processo da distribuição dos bens doados, por recomendação da Comissão Multissectorial para a prevenção e combate à COVID-19, serão atendidas as necessidades das províncias a sul do País – Huila, Namibe, Cunene e Cuando Cubango – particularmente fustigadas por esta crise.

O projecto que assina “KERO DAR A MÃO” tem o apoio do Governo de Angola e da Comissão Multissectorial para a prevenção e combate à COVID-19.

A responsabilidade social, segundo o documento, é um desígnio particularmente querido para o KERO, que já entregou este ano, mais de 60 milhões de kwanzas em bens alimentares e irá adicionar a esta grande operação 5.000 cestas básicas, que representam uma doação de 50 milhões de kwanzas.

O KERO conjuntamente com as marcas Xyami, Cinemax e Nosso Super integram o Grupo Zahara, que iniciou em 2012 a sua participação activa e solidária em relação às comunidades onde está inserido, em termos de responsabilidade social, através da Missão Kandengue.

A Missão Kandengue apoia diariamente 11 Centros de Acolhimento, localizados em diversas províncias do País, que contam com um total de aproximadamente 2.000 crianças, tendo em 2019 doado mais de 200 milhões de kwanzas em bens Alimentares (Produtos Frescos e Produtos de Grande Consumo).