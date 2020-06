Covid-19: Angola regista primeiros casos positivos fora de Luanda

Angola registou, nas últimas 24 horas, seis casos novos da Covid-19, sendo três dos quais em Luanda e os outros, pela primeira vez, na província do Cuanza Norte, elevando assim para 148 o total de infectados no país.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, os cidadãos da capital do país residem no bairro Hoji-Ya-Henda, no município do Cazenga, enquanto os do Cuanza Norte, dois são oeste africanos e um angolano que furaram a cerca sanitária.

Ao fazer a habitual actualização dos dados da Covid-19 no país, explicou que, do total de infectados, seis resultaram em óbitos, 78 estão activos e 64 recuperados, com o quadro epidemiológico nacional a apresentar 69 casos importados e 83 de contaminação local.