Bayern Munique é campeão!

Os “bávaros” venceram em casa do Werder Bremen, por 0-1, e somam o oitavo título consecutivo da Bundesliga. É o 29º título do Bayern Munique na história da Bundesliga.

Os primeiros 45 minutos ficaram marcados, não por um nervoso “miudinho” do Bayern Munique, mas alguma pressa em tentar resolver o jogo o mais cedo possível. Alguns passes e remates com falta de eficácia pouco vista nos jogadores dos novos octacampeões da Bundesliga.

No entanto, ao minuto 43, Jérôme Boateng fez um passe por alto, que apanhou as costas da defesa do Bremen completamente desprotegidas. Quem é que lá estava? Robert Lewandowski. O avançado polaco dominou e de pé direito, bateu o guarda-redes Jiri Pavlenka. 31º golo de Lewandowski na Bundesliga, em 29 jogos, 46 golos em jogos oficiais esta época.

Na 2ª parte, até aos 79 minutos – altura em que Alphonso Davies foi expulso por acumulação de cartões amarelos -, o Bayern Munique passeou a classe que o caracteriza nestes oito títulos consecutivos, no Weserstadion. Aos 55 minutos, Lewandowski foi apanhado em fora-de-jogo, num golo que, como diria o comentador da Bundesliga da DW, Philip Verminnen, seria de “colocar um cartaz à porta do estádio para todos verem”. O polaco antecipou um cruzamento e, de calcanhar, bateu Pavlenka.

Depois da expulsão, o Werder Bremen carregou e decidiu subir muitos metros em campo. No entanto, conseguiu apenas enquadrar um remate na baliza de Manuel Neuer. Aos 89 minutos, Sargent. Osako ganhou de cabeça, mas Neuer fez uma grande defesa, festejada como se de um golo do Bayern Munique se tratasse. O Werder Bremen ocupa o 17º lugar e pode ver o Düsseldorf (16º) ficar três pontos mais longe.

Lewandowski + Müller = 2/3 do Bayern Munique

Até à 32ª jornada da Bundesliga, o Bayern Munique soma 93 golos marcados. Robert Lewandowski soma 31 golos em 29 jornadas. O polaco soma ainda três assistências.

Já Thomas Müller, ícone do Bayern Munique, soma sete golos e vinte assistências, um record absoluto de passes para golo numa só temporada na Bundesliga. Lembre-se que Müller não era primeira opção para Niko Kovač.

Hans-Dieter Flick

Praticamente desconhecido para os menos atentos ao futebol alemão, é agora o homem do momento na Bundesliga. Hans-Dieter Flick, que assumiu o Bayern Munique no início de Novembro, depois da saída de Niko Kovač, deu um toque diferente ao Bayern, que parecia estar num conflito interno. Chamou o menino Davies para o onze titular, recuperou a confiança de Thomas Müller e deu um papel ainda mais importante a Kimmich, a comandar o meio-campo do Bayern Munique.

Em sete meses, Hans-Dieter Flick conseguiu números notáveis na Bundesliga. Tornou-se o treinador com melhor média de pontos por jogo na história do campeonato (2.62). Em 21 jogos ao comando dos octacampeões, o Bayern Munique marcou 67 golos, um número histórico dentro do clube da Baviera. Outro record é o número de golos em 31 jornadas (92 golos) na Bundesliga. Grande trabalho de Hans-Dieter Flick.

Triplete?

Já com o título no bolso, o Bayern Munique ainda vai disputar a final da Taça da Alemanha, frente ao Bayer Leverkusen, no dia 4 de julho, em Berlim. Há ainda a Liga dos Campeões. Deverá estar por horas a confirmação oficial do regresso da competição.

Nos oitavos de final, o Bayern Munique leva vantagem sobre o Chelsea de Inglaterra, por 0-3, na 1ª mão, jogada em Stamford Bridge. Conseguirá o Bayern Munique repetir o feito alcançado em 2013?