Egipto deseja aumentar investimentos em Angola

A República Árabe do Egipto deseja aumentar os seus investimentos em Angola e o incremento na cooperação bilateral entre os dois países, a intenção foi manifestada no domingo (14) pelo vice-ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos Africanos, Hamdi Loza.

Uma nota de imprensa da embaixada de Angola no Egipto, chegada hoje à Angop, refere que o governante expressou este desejo durante um encontro que manteve com o embaixador angolano naquele país, Nelson Cosme, com quem passou em revista questões relacionadas com a cooperação bilateral entre os dois países.

O encontro aconteceu numa altura em que os dois países estão engajados na preparação da próxima reunião da Comissão Bilateral, que vai debruçar-se sobre as novas prioridades de cooperação entre o Executivo angolano e egípcio, nomeadamente nos sectores da indústria têxtil e mineira, para a exploração de ouro, assim como na área farmacêutica e de biossegurança, além dos tradicionais sectores que regulam as relações de amizade e de cooperação entre as duas nações africanas.

Por sua vez, lê-se ainda na nota, o embaixador Nelson Cosme aproveitou a ocasião para transmitir uma mensagem do Executivo de Angola às autoridades do Egipto e agradecer o apoio prestado pelas empresas egípcias ao Programa do Executivo Angolano de Combate a COVID-19, que se consubstanciam no fornecimento de diversos equipamentos de biossegurança, bem como consumíveis hospitalares e 200 milhões de Kwanzas.