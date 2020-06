Portugal com 283 novos casos confirmados e mais sete vítimas mortais

O número de novos casos de infecção por Covid-19 subiu 0,78%, enquanto o número de óbitos subiu 0,46%. A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 76% dos novos casos diários. Região do Alentejo registou a segunda vítima mortal.

Portugal regista 36.463 novos casos confirmados, mais 283 novos casos (subida de 0,7% face a ontem), de contágio por Covid-19 e 1.512 vítimas mortais, mais sete (mais 0,46%) nas últimas 24 horas.

Os dados foram divulgados este sábado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Na sexta-feira Portugal registou um total de 36.180 casos confirmados e 1.505 óbitos. Ontem, 1.486 pessoas aguardavam resultados laboratoriais e registavam-se 22.200 casos recuperados.

Ontem, Lisboa e Vale do Tejo registava um total de 14.407 casos, com o norte a registar 17.024 casos; o centro com 3.846 casos, Algarve com 393 casos, Alentejo com 277 casos, Açores com 143 casos e Madeira com 90 casos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista um total de 14.622 novos casos, pesando 76% no número de novos casos a nível nacional.

Entre os sete óbitos ocorridos, cinco tiveram lugar na região de Lisboa e Vale do Tejo, um no norte e outro no Alentejo.

A região do Alentejo registou a sua segunda vítima mortal. A primeira foi registada a 21 de Abril, um homem de 87 anos residente em Beja

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registam 14.622 novos casos e 422 mortes; o norte regista 17.066 casos e 812 mortes; o centro regista 3.868 casos e 246 mortes; Algarve regista 393 casos e 15 mortes; Alentejo com 281 casos e duas mortes; Açores com 143 casos e 15 mortes; Madeira com 90 casos, sem mortes a registar.

Entre os casos confirmados, 428 encontram-se internados, com 77 pacientes a encontrarem-se internados na unidade de cuidados intensivos.

Dos sintomas registados pelos pacientes: 29% tiveram febre, 39% com tosse, 11% com dificuldade respiratória, 20% com cefaleia, 21% com dores musculares; 15% com fraqueza generalizada.