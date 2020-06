João Lourenço conta com Rússia para o desenvolvimento do país

O Presidente da República, João Lourenço, reiterou, ontem, a “firme vontade” de o seu Executivo continuar a trabalhar com o Governo da Rússia em acções que ajudem no desenvolvimento do país e no aprofundamento das conquistas daquele país europeu.

O Chefe de Estado angolano manifesta essa vontade numa mensagem de felicitações ao homólogo russo, Vladimir Putin, por ocasião do Dia da Rússia, assinalado hoje. “Quero reiterar, nesta ocasião, a nossa firme vontade de prosseguir em conjunto com a Federação da Rússia, a realização de acções de cooperação em diferentes domínios de interesse recíproco, que se inscrevam num contexto de intensificação e diversificação de iniciativas, que ajudem a propulsar o desenvolvimento de Angola e a aprofundar as conquistas da Rússia em todas as áreas estratégicas e preponderantes do Vosso País”, lê-se na mensagem.

Em nome do povo, do Executivo angolano e no seu próprio, o Presidente João Lourenço felicitou o homólogo, o povo e o Governo russos, por ocasião da celebração do dia daquele país. Para o estadista angolano, “a celebração desta efeméride, especialmente neste ano em que comemoram os 75 anos da Vitória na Grande Guerra Patriótica de 1941-1945, assume um significado particularmente grandioso, por se relembrar a história e o caminho difícil e heróico percorrido pelo Vosso País para alcançar os altos níveis de desenvolvimento económico, científico e tecnológico, que confere à Rússia o papel activo e indispensável que tem desempenhado no contexto dos esforços desenvolvidos pela comunidade internacional em prol da independência, soberania e liberdade dos povos”.´

Angola e a Rússia têm relações privilegiadas desde 8 de Outubro de 1976, data em que foi assinado o Tratado de Amizade e Cooperação, em Moscovo, na então URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). A 16 de Novembro de 2004, os dois países rubricam, em Luanda, um acordo para o relançamento da cooperação nos domínios económico e técnico-científico. No dia seguinte, criaram a Comissão Inter-governamental de Cooperação Económica, Técnico-científica e Comercial.

Energia, Geologia e Minas, Pescas, Finanças e Banca, Formação de Quadros, Defesa e Segurança, Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Ensino Superior, Transportes dominam as áreas de cooperação.