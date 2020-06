Covid-19: Responsável desmente encerramento do centro de quarentena de Malanje

O director do Gabinete Provincial da saúde, Avantino Sebastião, desmentiu hoje, sexta-feira, as informações postas a circular nas redes sociais que dão conta do encerramento do centro de quarentena institucional Hotel Polígono, criado no âmbito do combate à Covid-19.

De acordo com o director, que falava à imprensa, o centro de quarentena do Hotel Polígono continua em pleno funcionamento, pelo que as informações veiculadas não condizem com a verdade.

“ O último cidadão que lá esteve, há três semanas, obteve alta após o teste dar negativo. Até ao momento o centro continua aberto e com todas as condições preparadas”, disse.

Fez saber que mais de 20 indivíduos cumpriram a quarentena institucional, naquela unidade hoteleira.

Malanje conta com um posto de tratamento da Covid-19, instalado no centro de saúde do bairro Cahala, e um de quarentena institucional, localizado no Hotel Polígono, no bairro Culamuxito, periferia da cidade capital.