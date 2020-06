MPLA considera irreparável morte do general David Bernardo “Kinjinji”

O Bureau Político do Comité Central do MPLA considerou hoje, quinta-feira, irreparável a morte do general na reforma, ex-preso político e veterano da Pátria, David Queiroz Bernardo “Kinjinji”, ocorrida no dia 10 do corrente mês, em Luanda, por doença.

Na mensagem de condolências do MPLA, chegada à Angop, expressa-se que o falecimento do general Kinjinji empobrece a memória viva da História de Angola.

Com profundo sentimento de pesar, o Bureau Político recorda que o malogrado, nascido no Quéssua, província de Malanje, a 16 de Janeiro de 1942, se dedicou intensamente nas acções clandestinas da Luta pela Libertação Nacional.

Fruto deste engajamento, aponta a nota de condolências, David Queiróz Bernardo “Kinjinji” foi preso e desterrado pelo regime colonial português, nas cadeias de São Paulo (1960), Colónia Penal do Bié (1961), Campo de Trabalhos Forçados do Missombo (1962) e São Nicolau (1962).

“Oriundo do Movimento pela Independência Nacional de Angola (MINA), o camarada Kinjinji integrou a primeira Comissão Directiva do MPLA no interior, destacando-se, na década dos anos 70, nos processos de constituição de comités de autodefesa dos musseques de Luanda e de recrutamento de compatriotas para as fileiras da Organização de Defesa Popular (ODP)”, salienta-se.

Neste momento de dor e luto, o Bureau Político do Comité Central do MPLA, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos do partido, inclina-se perante a memória de David Queiroz Bernardo “Kinjinji”, apresentando à família enlutada as mais sentidas condolências.