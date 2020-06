Fredy Costa e Neurity Mendes são os jurados do concurso “BE A MODEL BE BEEVOK” #BAM

O “BE A MODEL BE BEEVOK” #BAM, é o novo conceito de moda desenvolvido pela beevok, um licor de vodka, servido gelado, inconfundível ao paladar, disponível na versão caramelo e chocolate.

De acordo com a organização, numa nota enviada ao Portal de Angola, o “BE A MODEL BE BEEVOK” #BAM irá dar a oportunidade aos talentos nacionais que aspiram em ser modelo, contribuindo dessa forma no engrandecimento da cultural nacional. Os vencedores do concurso serão os rostos da Marca durante dois anos, entre outros prémios, como o agenciamento pelo embaixador Fredy Costa. As inscrições podem ser feitas no site www.beevok.co.ao/beamodel/.

Na 1ª edição do Be a Model , Be Beevok , #BAM, a marca escolheu o Fredy Costa e a Neurite Mendes para serem júri e embaixadores do concurso.

Neurite Mendes, “Miss África Calabar Nigéria 2016”, lê-se no documento, foi apresentadora do programa de TV “Acesso Vip” repórter do programa “Zap News” e é actualmente apresentadora do programa “Mundo Vip” de uma cadeia televisiva nacional.

O Fredy Costa, modelo há 15 anos, empresário e actor, conquistou vários prémios, ao longo dos anos como Melhor Manequim Masculino. Como actor, Fredy Costa, destacou-se na telenovela Reviravolta ao interpretar um personagem muito popular, João Jorge e na novela angolana Windeck, que esteve nomeada para um dos mais importantes prémios internacionais do mundo da televisão, os Emmy. Como empresário, lançou a Fredy Costa Collection, uma marca angolana de roupa interior.