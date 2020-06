EUA transferem drones espiões para mar do Sul da China em meio a tensões com Pequim

A Força Aérea dos EUA enviou recentemente bombardeiros B-1B e drones espiões Global Hawk para o mar do Sul da China, como parte de uma estratégia amplificada de apoio a missões de vigilância e dissuasão na região, após aumento de tensões com a China.

Bombardeiros estratégicos B-1B saíram de base aérea norte-americana em Guam em apoio ao Comando Indo-Pacífico e, segundo um relatório da Força Aérea dos Estados Unidos, foram enviados especificamente para realizar missões no mar do Sul da China.

Ao mesmo tempo, a Força Aérea dos EUA transferiu drones de reconhecimento RQ-4 Global Hawk para a Base Aérea de Yokota, no Japão, sendo mais um passo para reforçar a presença operacional dos EUA na região, escreve Fox News.

As missões em questão são provavelmente realizadas em meio a informações de que a China tem conduzido exercícios com dois porta-aviões no mar do Sul da China.

Os veículos não tripulados de reconhecimento RQ-4 Global Hawk foram transferidos da Base Aérea de Andersen dos EUA, localizada no território de Guam, no oceano Pacífico, à Base Aérea de Yokota, no Japão.

No início desta semana, Washington enviou dois porta-aviões, USS Ronald Reagan e USS Nimitz, para realizar missões no Pacífico Ocidental.