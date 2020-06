COVID-19: Cabo Verde regista mais uma morte e mais uma ilha com infectados

Cabo Verde é o segundo país lusófono em África com mais casos do novo coronavírus, com 616 acumulados até esta quinta-feira, 11.

O arquipélago registou a sua sexta morte e a ilha de Santo Antão tem os primeiros três casos da Covid-19.

O anúncio da morte, um homem de 50 anos na ilha do Sal, foi feito pelo director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, apenas hoje porque só agora o teste confirmou as suspeitas.

Entretanto, com os novos 41 casos revelados hoje, Santo Antão é a quinta ilha a registar infectados, três, sendo dois importados da ilha do Sal, que, por seu lado, teve mais 16 casos positivos.

Na turística ilha do Sal, entre os 24 infectados até agora, estão quatro profissionais de saúde.

Do total acumulado, 312 casos estão activos e 297 foram considerados recuperados, desde o primeiro infectado, registado a 19 de Março na ilha da Boa Vista.