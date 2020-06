Costa escolhe novo governador a partir de 3 de Julho

Com Centeno fora do Governo, Costa ouve partidos e novo ministro sobre novo governador para decidir após votação do Orçamento Suplementar.

Com o governador do Banco de Portugal (BdP) a terminar o mandato a 7 de Julho, o primeiro-ministro vai debater, no final de Junho, o nome do novo governador com o novo ministro das Finanças, ouvir os partidos políticos e o actual governador, Carlos Costa.

O objectivo do Chefe de Governo é tomar uma decisão depois da votação global final do Orçamento Suplementar, a 3 de Julho, revelou ao Jornal Económico fonte próxima ao processo, dando conta que a ideia é que Carlos Costa não se mantenha mais uns meses em funções e que a designação do novo governador consiga ser feita antes do Parlamento suspender os trabalhos no final de Julho.

Mário Centeno, que se demitiu esta semana do cargo de ministro das Finanças, e Luís Máximo dos Santos, vice-governador do BdP, são os nomes em estudo. Nesta terça-feira, 9 de Junho, o primeiro-ministro disse que o Governo vai decidir sobre o próximo governador do BdP na devida altura, após debater o nome com o novo ministro das Finanças, ouvir os partidos políticos e Carlos Costa.