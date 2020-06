Papa reitera sua solidariedade aos brasileiros pelo coronavírus

O papa Francisco manifestou novamente sua “solidariedade e afecto ao povo brasileiro” pela pandemia de coronavírus, em uma chamada telefónica realizada ao arcebispo de Aparecida (São Paulo), Orlando Brandes, informou o Vaticano.

Se trata da terceira ligação que o pontífice latinoamericano faz a religiosos brasileiros desde que o vírus começou a se propagar na América Latina, especialmente no Brasil, o terceiro país do mundo com maior número de mortes por COVID-19, segundo informou a Santa Sé na quarta-feira.

Na região foram registados cerca de 1,5 milhão de casos e 71.104 mortos pela pandemia, 39.680 deles no Brasil, com 212 milhões de habitantes, de acordo com balanço da AFP.

O papa conversou também com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e também o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, para expressar sua solidariedade.

Durante a conversa com Brandes, o papa contou que reza por todos os brasileiros e que acompanha com atenção as notícias do Brasil.

Francisco enviou também “uma bênção” a todos os brasileiros e concluiu a conversa com uma mensagem de “valor e esperança”, disse.

A COVID-19 matou em todo o mundo cerca de 414.000 pessoas e causou mais de 7,3 milhões de casos.

A epidemia se concentra agora na América Latina, enquanto Europa e Estados Unidos parecem ter deixado para trás o pior da crise.