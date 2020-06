MPLA reafirma compromisso no combate à Covid-19

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, reafirmou nesta quinta-feira, em Luanda, que o combate à Covid-19, a par de outras endemias, consta das prioridades do partido que governa o país.

Afirmou que o MPLA vai continuar a defender as causas nobres do povo angolano, cimentar a unidade e coesão no seu seio, para que o partido continue a granjear o carinho e a confiança do povo angolano

A responsável, que falava à margem da cerimónia de homenagem das cinco ex-directoras do Comité Central do MPLA, afirmou que os países que são governados por mulheres são os primeiros a ter bons resultados no combate à Covid-19 e isto inspira a todas guerreiras a trabalhar cada vez mais.

Entre as homenageadas destacam-se Fátima Viegas, ex-directora do Gabinete de Cidadania do MPLA, Carolina Fortes (directora do Gabinete de Propaganda), Elsa Barros (ex-directora do Departamento das Políticas Eleitorais), Teresa Gonçalves (directora do Gabinete do secretariado-geral), Vitória Exacta (ex-directora do Departamento dos Assuntos Políticos e Eleitorais.

As homenageadas ocupam novas funções nos poderes Executivo, Judicial e Legislativo.

Para a vice-presidente, as mulheres são chamadas a dar o seu contributo com determinação, dedicação e muito desempenho nos desafios do país.

Ainda sobre às homenageadas, Luísa Damião desejou votos de bom desempenho nas novas missões que lhes foram confiadas.