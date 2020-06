Minea orienta reinício das obras da central de Lucapa

O secretário de Estado para Energia, António da Costa, orientou nesta quarta-feira os empreiteiros das obras da central térmica de Lucapa a retomarem os trabalhos para que o projecto seja concluído nos prazos estabelecidos.

Devido à Covid-19, as obras estão suspensas, porque grande parte dos técnicos da empresa encarregue para a concluir o projecto se encontram em Luanda.

O governante, que efectuou uma visita às referidas obras, recomendou à empresa a criar condições para permitir o regresso dos técnicos ao município e dar continuidade aos trabalhos.

Até ao momento, já foram montados os dois grupos geradores, dois transformadores, mais de 30 postos de transformação e as redes de baixa e média tensão, faltando a montagem de outros equipamentos, ensaios das redes, ligações domiciliares, entre outros.

António da Costa apelou ao reforço da segurança no local, para que os equipamentos não sejam vandalizados, enquanto aguarda-se pelo reinício das obras.

Numa primeira fase, o projecto vai permitir mais de duas mil ligações domiciliares.

Enquanto aguarda-se pela conclusão da central, a população beneficia de energia eléctrica de geradores privados, desembolsando entre 60 mil e 80 mil kwanzas/mês.

O secretário de Estado trabalhou durante 24 horas na província da Lunda Norte, e no inicio da tarde de hoje, quinta-feira, deslocou-se à cidade de Saurimo, Lunda Sul, para inteirar-se do fornecimento de energia naquela circunscrição do centro da região leste de Angola.

Em Saurimo, o governante vai inteirar-se do grau de execução das obras das centrais térmicas do Txicumina e Nhama, com 19,6 e 20 megawatts cada.