Foguete teria atingido área próxima à embaixada dos EUA na Zona Verde de Bagdad

Uma fonte dos serviços de segurança iraquianos informou a Sputnik que um foguete atingiu ontem (10) uma área próxima à embaixada dos EUA, na Zona Verde de Bagdad, no Iraque.

“Uma explosão atingiu recentemente a Zona Verde depois que um foguete caiu próximo à embaixada dos EUA, dentro da zona. As sirenes soaram na Zona Verde”, afirmou a fonte.

​Imagens mostram as consequências do ataque com Katyusha na Zona Verde de Bagdad.

O jornalista Brazan Sadiq, do Kurdistan 24, postou imagens da área atingida pelo foguete no centro de Bagdad, acrescentando que o projéctil disparado era um Katyusha. Sirenes e fumaça são vistas no local.

Além disso, outras informações sugerem que não um, mas diversos foguetes possam ter atingido o local.

O último desenvolvimento ocorreu semanas depois que um outro foguete caiu na área no dia 19 de maio, causando “poucos danos na parede de uma casa”. Na ocasião, o ataque não deixou vítimas.