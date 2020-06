O governo angolano embarcou na trilha de cerca de 100 biliões de dólares desaparecidos durante os anos de Dos Santos. Um escândalo que envolve muitas empresas, em Angola e no exterior.

As histórias de transferências ilícitas de empresas estatais, contratos de suprimentos inflados e apropriação de terras na capital – como documentado por promotores públicos e o hacking dos dados do Luanda Leaks – são apenas a dica do gigantesco iceberg, de acordo com advogados comerciais familiarizados com algumas das maiores transações da década passada.

Em Luanda, muitos outros casos poderão surgir nos próximos meses, com a polícia judiciária angolana planejando invadir empresas locais suspeitas de peculato.

Identificar e negociar o retorno de activos saqueados

Mas além das fronteiras, os promotores angolanos estão percorrendo as capitais ocidentais, estabelecendo trocas de informações financeiras, instando os reguladores a congelar ativos e contas. As empresas que buscam ativos se reúnem com funcionários do governo em Luanda para iniciar o meticuloso processo de busca e depois negociar o retorno dos ativos saqueados.

Isabel dos Santos e os biliões de dólares de Angola (1/5)

No antigo poder colonial de Angola – independente desde 1975 -, uma mulher fez muito pela cobertura da mídia sobre o caso dos Santos: Ana Gomes, membro do partido socialista português e ex-eurodeputada , que enfrentou as elites de Angola e Portugal através de investigações, reclamações oficiais, intervenções na mídia e batalhas legais.

“Acabei de twittar dizendo que fazer empréstimos poderia ser uma maneira de lavar dinheiro”, disse alguém que foi processado por Isabel dos Santos, que a acusou de prejudicar sua honra. e sua reputação.

Bilhetes de voz de Angola: João Lourenço pode ir? (2/5)

Em Luanda, a caça aos biliões lançada por João Lourenço não é unânime. Algumas empresas veem a campanha contra a família Dos Santos como uma “distração útil” para fazer as pessoas esquecerem outros problemas no país.

Neste ano, Angola estará a lutar para sair da recessão, segundo Alves da Rocha, professor de economia da Universidade Católica de Luanda. E alguns para lembrar “tempos melhores” do presidente dos Santos, quando eram pobres, mas o país era rico.

Enquanto mais de um terço dos jovens estão desempregados e 41% dos angolanos são considerados pobres, “o desemprego e a pobreza podem alimentar turbulências sociais”, alerta a universidade. As manifestações já estão em erupção regularmente, alegando que o povo não está suportando o peso da crise.

Por sua vez, os Luandenses mais ricos reclamam do aumento do crime.