Última Hora: Atirador deixa delegado ferido na Califórnia e polícia pede para que cidadãos evitem a região

Um atirador deixou um delegado baleado em estado grave nesta quarta-feira (10) na cidade de Paso Robles, na Califórnia.

O Gabinete do Xerife do Condado de San Luis Obispo emitiu um comunicado em que recomenda para que a população local evite a região e procurem abrigo.

De acordo com o Gabinete do Xerife, um suspeito começou a disparar no Departamento de Polícia de Paso Robles. Um delegado foi baleado e levado para um hospital local. A vítima se encontra em estado grave, mas está estável.

De acordo com o Departamento de Polícia de Paso Robles, o tiroteio parou por volta das quatro da manhã, horário local (oito horas da manhã, horário de Brasília). O suspeito ainda está sendo procurado.

O tiroteio parou desde 0400. Agentes estão na área à procura do suspeito. Se você presenciar algo, denuncie​.

A cena se estende até a interestadual na 12th e Avenida Riverside. Acabei de receber a confirmação de que o suspeito é um homem. As autoridades dizem que o homem está armado e considerado perigoso depois de atirar em um delegado nesta manhã

Um alerta emitido pela cidade de Paso Robles pede para que todos os cidadãos evitem a região central da cidade até que o suspeito seja encontrado.

“Tivemos um incidente de um atirador activo na cidade de Paso Robles nesta manhã. O Departamento de Polícia de Paso Robles e os oficiais da cidade estão solicitando ao público que evite o centro da cidade, enquanto as autoridades procuram o suspeito. Se você mora ou trabalha no centro de Paso Robles, é solicitado que você se abrigue no local. A investigação está em andamento. Se você tiver alguma informação sobre o tiroteio, ligue para o 911 [número de telefone utilizado para emergências nos EUA]”, diz o texto.