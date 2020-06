Supermercados Candando de Isabel dos Santos fecha metade das lojas

Só mil trabalhadores do Candando continuarão na empresa em Angola.

A cadeia de supermercados Candando, da empresária Isabel dos Santos, vai encerrar metade das lojas em Angola e despedir mil trabalhadores, avança esta terça-feira o jornal local “Valor Económico”. Em causa estará o arresto das contas bancárias da filha do ex-presidente da Angola por parte do Tribunal de Luanda.

“Sim, o Candando está a fechar. Não todas as lojas, algumas vão fechar. Só metade das lojas vai continuar. De 2 mil trabalhadores, só metade permanecerá (…). Infelizmente, estão a matar as empresas com este arresto. As empresas têm dívidas com os bancos que financiaram estes projectos e não com o Estado”, explicou Isabel dos Santos, em declarações ao matutino.

A empresária angolana diz que o bloqueio tornou impossível manter uma relação “normal” com os fornecedores da empresa de retalho inaugurada em Abril de 2017 e cujo nome remete para uma palavra do dialecto kimbundo que significa “abraço”.

Devido à pandemia, o Candando foi uma das que se teve de readaptar para continuar a receber clientes, de forma segura. Segundo o jornal local “Mercado”, a rede de supermercados reforçou os procedimentos de higienização e desinfecção das bancadas, montras de atendimento, dispensadores de senhas, carrinhos de compras ou tapetes de check-out. “Os colaboradores e fornecedores da marca, para além de desinfectarem as mãos à entrada do edifício, fazem-no também ao calçado, numa solução própria para o efeito. Colocou baias e protecções de acrílico junto das áreas de atendimento, assim como limitou o número de visitantes em simultâneo nas lojas”, escreve a publicação.