Mike Pompeo saúda Dia de Portugal e destaca “tratamento cuidadoso” na luta contra a Covid-19

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, felicitou o Governo português pelo Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e destacou a forma como enfrentada a pandemia do novo coronavírus.

“Como países amigos de longa data, parceiros e aliados transatlânticos, os Estados Unidos e Portugal compartilham um compromisso com a democracia e o Estado de Direito, o respeito pela dignidade humana e a defesa do comércio livre e justo”, escreveu Pompeo na nota, na qual destacou ter tido a “honra de visitar Portugal no ano passado”, onde expressou a gratidão dos Estados Unidos “pelo apoio inabalável de Portugal às aspirações democráticas do povo venezuelano e por suas contribuições para missões de segurança regionais em todo o mundo, inclusive no Afeganistão, na República Centro Africana e nos Balcãs Ocidentais”.

O secretário de Estado reconheceu os tempos difíceis na luta contra a pandemia da Covid-19 e disse admirar o que chamou de “tratamento cuidadoso do Governo com a pandemia e o compromisso com a responsabilidade individual e comunitária demonstrada pelo povo português”.

“Temos orgulho de contar com os portugueses entre os nossos aliados transatlânticos, enfrentando desafios globais lado a lado”, continuou Mike Pompeo, quem ainda lembrou o arquipélago dos Açores que “ocupa um lugar especial no nosso relacionamento, tanto na herança de muitos luso-americanos, quanto na cooperação vital no domínio da defesa na base das Lajes”.

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades foi marcado pelos discursos de D. Tolentino de Mendonça e do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, nos Mosteiros dos Jerónimos em Lisboa.

O primeiro-ministro António Costa esteve também presente na cerimónia em que apenas participaram seis pessoas no total.