Covid-19: Vinte quatro empresários aderem ao alívio económico

Vinte e quatro empresários do sector comercial vão beneficiar, este ano, na província do Uíge, de crédito para apoio ao comércio e a produção local no âmbito do Projecto Alívio Económico, uma medida do Governo angolano adoptada devido aos efeitos negativos do novo coronavírus (covid-19).

Em declarações à Angop, nesta quarta-feira, o director do Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Económico e Integrado, Joaquim Gimbi, disse que, neste momento, os bancos estão a analisar os documentos dos que assinaram, a 27 de Maio, o memorando.

Neste quadro, apontou, o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) vai disponibilizar dezassete mil milhões de kwanzas com vista a impulsionar o crescimento do comércio e a produção interna do sector privado, sobretudo à agricultura familiar.

Joaquim Gimbi adiantou que, para o fomento da produção nacional e apoio ao Programa de Diversificação da Economia e Exportações, foram já inscritos 15 cooperativas agrícolas que receberão cada 50 milhões de kwanzas nos bancos em que se inscreveram, caso sejam aprovados os documentos apresentados.

Integram o grupo de financiadores desta iniciativa do governo, o BPC, BAI, BIC, BFA e outros integrantes do sistema bancário nacional que aderiram a esta acção inserida no Projecto de Apoio ao Crédito (PAC), para o fomento local dos 54 produtos da cesta básica inscritos na economia angolana.

Entretanto, o responsável recordou que à 21 de Agosto de 2019 o Governo realizou um encontro em que sensibilizou os agentes económicos sobre as modalidades de acesso ao PAC, partindo sempre do pressuposto da legalidade das candidaturas dos interessados.

Fazem parte dos produtos da cesta básica, o açúcar, arroz, fuba de milho, de trigo, feijão, leite, óleo alimentar, sabão, sal, massa alimentar, sumo, carnes bovina, suína, frango entre outros bens primários do dia-a-dia.