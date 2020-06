Acredite se quiser: mulher diz a Bolsonaro que enxofre cura COVID-19 e pede injeção do vírus

Uma mulher garantiu ao presidente, na porta do Palácio da Alvorada, que o enxofre curava a COVID-19 e pediu para que o coronavírus fosse injetado nela.

O fato ocorreu nesta segunda-feira (8), no momento em que o chefe de Estado parou para falar com apoiadores na entrada do palácio.

A mulher, que disse ser do Paraná, afirmou conversar com Deus desde os seis anos de idade, colocou sua “vida à disposição” e garantiu que o elemento químico era a cura para a doença, que já matou mais de 38 mil pessoas no Brasil.

“Eu trouxe a cura do coronavírus e eu coloco a minha vida à disposição. Eu tenho 38 anos, sou mãe de três filhos e não estou aqui para brincar. Deus fala comigo desde os seis anos. Deus quer honrar esse país, Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações”, disse a mulher, que em seguida se ofereceu para ser infectada com o vírus.

“Não preciso que acreditem em mim, só preciso que ponham à prova. Podem injetar o vírus em mim, eu assumo todas as responsabilidades”, disse a mulher ao presidente.

‘O enxofre mata o coronavírus’

Ela contou ao Bolsonaro que ligou para a secretaria do presidente e para o Ministério da Saúde: “Eu liguei para a sua secretária, em 20 de abril, enviei 27 e-mails, liguei para o Ministério da Saúde cinco vezes”, diz.

Bolsonaro ouve a mulher e prometeu que iria colocá-la em contato com algum representante da pasta.

“Eu te arranjo amanhã para você, para alguém conversar com a senhora lá no Ministério da Saúde, tá ok? Tá ok? Pode ser?”.

Depois, a mulher pergunta: “Por que os médicos não falam da decomposição do enxofre, o senhor sabe?”. Ela também defende o uso do alho cru para combater a COVID-19, pois o alimento, segundo ela, é rico em enxofre.

​”Essa é a cura. É a reposição. O enxofre mata o coronavírus e o enxofre previne contra um monte de doenças e bactérias”, afirmou.

O presidente fica sem saber o que responder e pede para um assessor anotar o número de telefone da mulher: “Deixa o telefone com alguém aqui, liga para essa senhora por favor…”.