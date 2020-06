SAHAM doa cerca de 140 milhões de kwanzas para apoiar a luta contra o COVID-19

No âmbito da sua política de responsabilidade social, a SAHAM Angola Seguros, membro do grupo Sanlam, disponibilizou cerca de 140 milhões de kwanzas para apoiar várias instituições no país, na luta contra o COVID-19. Estreitando a sua parceria com o Gabinete da 1ª Dama da República e o Ministério da Saúde, com quem organizou uma mega campanha de cirurgias gratuitas no Hospital Geral de Luanda em Março do corrente ano, seleccionou seis instituições que beneficiaram directamente do apoio da seguradora para ajudar a colmatar algumas das dificuldades enfrentadas no momento.

De acordo com uma nota da organização enviada ao Portal de Angola, foram entregues bens alimentares, produtos de biossegurança, protecção individual, higiene e limpeza, medicamentos, roupas e outros que servirão para auxiliar os esforços na ‘declinação da curva’ de casos positivos e apoiar várias iniciativas para combater a propagação e o impacto do vírus.

Estes materiais foram destinados as instituições de apoio social como, à Paróquia Nossa Senhora Da Conceição, Associação Olhos no Horizonte, o Centro Aleluia SOS Lubango, o Governo Provincial de Luanda, a Associação dos Amigos Seropositivos de Angola e o Centro de Acolhimento Vivência Feliz para Crianças entre outras.

De ressaltar que o Grupo Sanlam, do qual a SAHAM Angola Seguros é membro, deu início a luta contra a disseminação do Coronavírus em todos os mercados que espelham a sua presença nos negócios, tanto em África quanto nos outros mercados internacionais onde opera.

A Sanlam, avança o documento, doou cerca de US $ 2,3 milhões para apoiar várias iniciativas de combate à pandemia em África e em outros territórios onde a SEM (Sanlam Emerging Markets) tem presença comercial. Essa doação é uma contribuição adicional de algumas subsidiárias da Sanlam em seus respectivos mercados.

Questionado sobre a doação, o CEO da SAHAM Angola Seguros, Philippe Alliali, respondeu que a seguradora tem no seu DNA a responsabilidade social e que diante desta pandemia que assola o país não poderiam estar indiferentes a situação.

“Queremos manter as pessoas seguras neste momento de incerteza sem precedentes. Estamos confiantes de que a nossa contribuição, juntamente com as de empresas com ideias semelhantes e outros doadores, contribuirá bastante para achatar a curva desse vírus em África e em outros lugares”, salientou o responsável.