Raio X do Hospital Municipal está inoperante desde 2014

O aparelho de Raio X do Hospital Municipal de Cacuso, província de Malanje, continua sem funcionar desde que foi instalado em 2014, por falta de especialistas e películas , revelou ontem a directora municipal da Saúde, Cecília Sebastião.

A responsável, que prestou esta informação durante a visita que o governador provincial, Norberto dos Santos “Kwata Kanawa”, efectuou ao município, disse que Cacuso tem uma rede sanitária composta por 13 unidades hospitalares, mas apenas nove estão em funcionamento. “O número de unidades sanitárias operacionais no município é insuficiente para atender os 48 mil habitantes locais”, deplorou.

Cecília Sebastião fez saber que quatro unidades sanitárias situadas nas comunas de Pungo Andongo, Quizenga, Suqueco e na localidade de Matete, estão inoperantes devido à invasão de morcegos às instalações. “Os excrementos das aves estavam a causar um odor nocivo e alergia a pacientes e funcionários, o que motivou o encerramento das infra-estruturas há mais de cinco anos”, explicou, acrescentando que, por este facto, a Administração Municipal decidiu reabilitar dois postos de saúde, um no Suqueco e outro no Quizenga, cujas obras estão a terminar.

Carência de técnicos

Cecília Sebastião revelou que o sector da Saúde no município controla 43 profissionais, número que considera irrisório para as necessidades que se afiguram. Para a inversão deste quadro, a responsável disse que faz-se necessária a admissão de mais 80 enfermeiros, dez médicos de diversas especialidades, com realce para Clínica Geral, Ortopedia, Cirurgia e Obstetrícia.

A construção de dois novos centros de saúde do tipo A e B, na sede municipal e na comuna do Lombe, avaliados em mais de 600 milhões de kwanzas, com serviços de consultas pré-natais, sala de partos, consultórios, morgue, vai contribuir para a melhoria da assistência médica e medicamentosa dos habitantes locais.