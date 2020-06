Projecto Otchiva: Embaixada da Bélgica e União Europeia constatam estado dos mangais no Mussulo

Os Mangais que albergam 80% da vida marinha há muito que estão a ser destruídos em toda a orla costeira de Angola para dar lugar a construções de residências, resorts, hóteis, cujos impactos negativos estão a ser minimizados pelo projecto Otchiva que tem se dedicado a protecção e restauração dos mangais.

Segundo apurou o Portal de Angola, desde a sua existência há quatro anos, o projecto Otchiva já reflorestou perto de meio milhão de mangues, sendo que a última campanha de reflorestação, ocorreu em Fevereiro do ano em curso, com a participação do Vice presidente da República de Angola, Bornito de Sousa.

Com o objectivo de estarem por dentro das acções de protecção dos mangais e futura definições de estratégias conjuntas para a protecção deste ecossistema, o Projecto reconhecido pela União Africana (UA), mereceu a constatação dos seus resultados este sábado pela Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, Adjany Costa, pelo Embaixador da Bélgica e representantes da União Europeia em Angola.

A visita de constatação estendeu-se pela orla costeira do Mussulo, no terreno foi ainda possível observar a continuação da destruição dos mangais com o mesmo propósito, “a construção de empreendimentos imobiliários sem o respeito ao ecossistema existente”.

Para os protectores dos mangais a questão que se coloca é: sendo os mangais berçários da vida marinha, habitat das aves migratórias, protector da orla costeira, e a única fonte de subsistência das comunidades costeiras, para quando a protecção definitiva dos mangais?