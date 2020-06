Polícia detém líder de associação criminosa no Lubango

Um cidadão de 28 anos de idade, acusado de roubo com recurso a arma de fogo e ofensas corporais graves contra um agente da polícia, foi detido quinta-feira (04) pela Polícia Nacional.

O detido, considerado líder de uma associação criminosa, é acusado de autoria de um crime ocorrido na via pública no pretérito 01 de Junho, no município do Lubango.

A detenção, de acordo a uma nota da Delegação Provincial do Ministério do Interior a que a Angop teve acesso hoje, domingo, ocorreu no bairro Patrice Lumumba.

O cidadão em causa, conforme a corporação, era procurado há algum tempo por diversos crimes de roubo de telefones a cidadãos na via pública e em estabelecimentos comerciais.

O caso mais recente foi a acção protagonizada em companhia de outros oito parceiros, três dos quais detidos, lê-se na nota, contra um agente da Polícia Nacional, aquém roubaram, entre pertenças, a pistola, já recuperada das mãos dos marginais.

Até ao momento, avança, foram detidos seis integrantes do grupo, com idades compreendidas entre 23 a 29 anos. Dois continuam em fuga.

Os detidos vão ser presentes ao Ministério Público nas próximas horas.