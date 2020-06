Forças francesas matam líder da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico

As forças francesas mataram o líder da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, disse o ministro da Defesa da França , Argel Abdelmalek Droukdel , no norte do Mali.

Droukdel foi morto na quinta-feira perto da fronteira com a Argélia, onde o grupo tem bases das quais realizou ataques e seqüestros de ocidentais na zona subsaariana do Sahel, disse sexta-feira o ministro da Defesa, Florence Parly.

“Muitos associados próximos” de Droukdel – que comandavam vários grupos jihadistas afiliados em toda a região sem lei – também foram “neutralizados”, acrescentou.

A Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM) surgiu de um grupo iniciado no final dos anos 90 por radicais islâmicos argelinos, que em 2007 juraram lealdade à rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden.

O grupo assumiu a responsabilidade por uma série de ataques a tropas e civis em todo o Sahel, incluindo um ataque de 2016 a um hotel e restaurante de luxo em Burkina Faso, que matou 30 pessoas, principalmente ocidentais.

A França enviou mais de 5.000 soldados para combater grupos jihadistas na região – uma extensão amplamente ilegal que se estende por Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger, onde drogas e armas fluem através de fronteiras porosas.

O norte do Mali é o local de frequentes confrontos entre grupos armados rivais, bem como um refúgio para a actividade jihadista.

Em 2012, as principais cidades ficaram sob o controle de grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda, que exploraram uma revolta étnica liderada por tuaregues, levando a uma intervenção militar liderada pela França.

Segundo a ONU, Droukdel era um especialista em explosivos e fabricou dispositivos que mataram centenas de civis em ataques a locais públicos.

Ele foi condenado à morte na Argélia em 2013 por seu envolvimento nos bombardeios de um prédio do governo e escritórios do comitê de refugiados da ONU em Argel, que matou 26 pessoas e feriu 177.

Os EUA disseram que forneceram informações para ajudar a rastrear Droukdel.

“O Comando da África dos EUA conseguiu ajudar com inteligência e … apoio para fixar o alvo”, disse o porta-voz do coronel Chris Karns à CNN na sexta-feira.

A França também afirmou na sexta-feira ter capturado um líder do Estado Islâmico no grupo do Grande Saara (EIGS), que realiza ataques frequentes nas fronteiras ocidentais do Níger.

“Em 19 de Maio, as forças francesas capturaram Mohamed el Mrabat, jihadista veterano na região do Sahel e um importante quadro do EIGS”, disse Parly no Twitter.

As operações contra o EIGS “a outra grande ameaça terrorista na região” continuam, disse Parly.

O Mali está lutando para conter uma insurgência islâmica que eclodiu em 2012 e reivindicou milhares de vidas militares e civis desde então.

Apesar da presença de milhares de tropas francesas e da ONU, o conflito tomou conta do centro do país e se espalhou pelos vizinhos Burkina Faso e Níger.

Uma fonte disse à AFP que cerca de 500 combatentes jihadistas foram mortos ou capturados por tropas francesas na região nos últimos meses, entre eles várias figuras de destaque, incluindo comandantes e recrutadores.

A morte de Droukdel é um golpe simbólico para os franceses, disse uma fonte militar.

Ele continuava sendo uma ameaça na região, capaz de financiar movimentos jihadistas, apesar de sua liderança ter sido contestada, acrescentou a fonte.

Sua morte, e a de outras figuras da Al Qaeda, poderia deixar o grupo desorganizado no Sahel.

Nascido em 1971 em um bairro pobre de Argel, Droukdel participou da fundação na Argélia do Grupo Salafista de Pregação e Combate (GSPC).

Abdelaziz Bouteflika, eleito presidente da Argélia em 1999, conseguiu convencer a maioria dos grupos armados do país a depor suas armas.

O GSPC, no entanto, se recusou a fazê-lo e Droukdel decidiu se aproximar da Al-Qaeda.