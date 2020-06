Bruno Fernando com fim de época prematuro

Com a decisão de se disputar os restantes jogos da temporada apenas com 22 equipas, por conta da covid -19, os Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, encerram antecipadamente a temporada 2019/2020.

A NBA decidiu retomar a prova dia 31 de Julho com 22 equipas, sendo as oito melhores classificadas de cada conferência, lugares de acesso aos “Play-offs”, e mais as seis com hipóteses de se qualificar.

Os Hawks, com um saldo de 20 vitórias e 47 derrotas, não constam das formações seleccionadas.

Assim, Bruno Fernando, oriundo das escolas do 1º de Agosto, termina prematuramente a sua época de estreia com 56 partidas disputadas, num total de 12.7 minutos por cada uma.

Obteve uma média de 4.3 pontos por jogo, 3.5 ressaltos, 0.9 assistências, 0.3 roubos de bola, 0.3 tampões e 0.8 perdas.

Com 21 anos de idade, o poste tornou-se no primeiro angolano a jogar na NBA, depois de ter sido seleccionado na 34ª posição do “draft”, proveniente da Universidade Maryland.

Com um contrato de três anos, o jogador estreou-se na liga norte-americana no dia 25 de Outubro de 2019, na vitória dos Atlanta diante dos Detroit Pistons, por 117-100.

Na ocasião, marcou sete pontos, capturou três ressaltos e efectuou duas assistências.

A NBA retoma com os jogos a serem disputados de forma concentrada em Orlando (Florida), num formato diferente do habitual.

Todos os envolvidos serão testados antes e permanecerão confinados no local até o fim da competição, prevista para 12 de Outubro, por prevenção à pandemia da covid-19.