‘Um acordo é possível’: Trump agradece ao Irão pela libertação de prisioneiro norte-americano

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou optimismo e agradeceu ao Irão pela libertação do veterano da Marinha do país Michael White, que tinha estado preso em Teerão por quase dois anos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, informou em sua conta no Twitter que a troca de prisioneiros entre Teerão e Washington se consolidou com a libertação do veterano Michael White, que esteve preso no Irão por 600 dias.

Para Trump, a libertação é a prova de que “um acordo é possível” e, em clima de campanha, lembrou que o seu governo foi o que conseguiu repatriar mais norte-americanos presos no exterior.

Acabo de falar ao telefone com o ex-refém norte-americano Michael White, que agora está em Zurich após ter sido libertado pelo Irão. Ele em breve estará em um avião com destino aos EUA, está voltando para casa… para os EUA! Nós trouxemos mais de 40 reféns e prisioneiros norte-americanos de volta para casa desde que assumi a presidência. Obrigado, Irão, isso mostra que um acordo é possível.

Michael White foi condenado em 2018 a pena de prisão no Irão por “crimes relacionados à segurança”. De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Abbas Mousavi, White foi libertado “após satisfazer os demandantes em relação à causa da acção” e foi agraciado com a “clemência islâmica por seus outros crimes”.

“Ele foi libertado da prisão considerando o tempo que lá passou e por considerações relativas ao respeito aos direitos humanos, e deixou o Irão na quinta-feira [4]”, disse Mousavi em uma declaração.

A declaração confirma que o cientista iraniano Majid Taheri também foi libertado nos EUA, onde estava preso por alegada violação do regime de sanções económicas imposto contra o Irão. Desta forma, ocorreu uma rara troca de prisioneiros entre Teerão e Washington.

Ao comentar a troca, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zariff, notou em sua conta no Twitter que “isso pode acontecer com todos os prisioneiros”, lembrando que outro cientista iraniano, Sirous Asgari, retornou ao seu país nesta quarta-feira (3), após passar três anos em uma prisão nos EUA.

Satisfeito por o Dr. Majud Taheri e o Sr. White se juntarem a suas famílias em breve. O Prof. Sirous Asgari foi felizmente reunido à sua família na quarta-feira. Isso pode acontecer com todos os prisioneiros, sem a necessidade de seleccioná-los meticulosamente. Os iranianos mantidos prisioneiros nos EUA […] devem voltar para casa.

Sirous Asgari foi acusado de espionagem industrial em um projecto de pesquisa de uma universidade no Ohio, mas negou as acusações.

A troca de prisioneiros entre o Irão e os EUA teve início em Dezembro de 2019, quando o americano Xiyue Wang e o cientista iraniano Massoud Soleimani foram libertados.