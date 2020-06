Governador quer interacção nas acções de protecção civil

O novo governador do Uíge, Sérgio Luther Rescova, defendeu esta quarta-feira, uma maior interacção na estratégia de intervenção dos órgãos de protecção civil, para promover um contínuo bem-estar social das comunidades na província.

Intervindo no primeiro encontro com os membros da Comissão de Protecção Civil do Uíge, referiu que as actividades devem ser, cada vez mais, dinamizadas , devido à pandemia do coronavírus.

“Atendendo que à província enfrenta constantemente actos de violação de fronteira, devemos reforçar, cada vez mais, as medidas em curso a todos os níveis, policial, sanitário e outros capítulos”, reforçou.

Sérgio Luther Rescova, que elogiou a governação de Pinda Simão, apelou para a continuidade das medidas de prevenção à covid-19, atendendo a longa fronteira com a República Democrática do Congo (RDC).

Para o governante, todos os municípios terão igual tratamento para que os objectivos de governação do presidente João Lourenço sejam atingidos.

Este foi o primeiro encontro da Comissão de Protecção Civil em que foi analisado a implementação do programa anual da área e foi avançado as outras a realizar, como o combate as obras em locais de risco, ravinas, melhoria das estradas, iluminação pública, entre outras actividades.