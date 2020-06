Projecto integrado beneficia portadores de deficiência

Oito portadores de deficiência, localizados nos municípios de Viana, Cacuaco e Luanda, beneficiaram de kits de culinária, corte e costura, no âmbito de um projecto integrado levado a cabo desde Março último.

De autoria da Associação Nacional dos Deficientes de Angola (ANDA), o projecto iniciado na capital do país visa a integração destes no mercado do trabalho, devendo abranger, nos próximos tempos, todo o território nacional.

De acordo com o seu presidente, Silva Etiambulo, que falava à propósito dos últimos três meses de actividade, a associação tem trabalhado na recuperação dos seus associados, com realce para, entre outros, a revitalização de projectos agro-pecuários nas províncias do Bengo, Huambo, Bié, Huíla, Malange e Cabinda.

O cultivo de milho e soja é uma das prioridades no Bengo, onde estão seleccionadas as localidades de Canacassala e Kissomera, nas quais vão ser inseridos no mercado de trabalho 600 portadores de deficiência.

A ANDA controla 650 mil deficientes a nível nacional.