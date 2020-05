Presidente da República encoraja diálogo aberto

O Presidente da República, João Lourenço, encorajou, este sábado, o contínuo diálogo aberto e a concertação de ideias entre as instituições do Estado e da sociedade civil.

Em mensagens publicadas na sua conta no twiter, o Chefe de Estado angolano afirmou que juntos os angolanos são mais fortes.

Conforme o Presidente, que se referia ao encontro de concertação realizado sexta-feira, 29, com membros da sociedade civil, ficou claro o compromisso de todos para com o desenvolvimento económico e social do país, independentemente das cores partidárias.

“A luta contra a Covid-19 une a Nação, seus filhos e toda sociedade”, reafirmou o estadista.

Adiantou que o encontro com a sociedade civil foi bastante frutífero, com contribuições valiosas para as medidas a tomar, a fim de enfrentar os desafios do presente e do futuro próximo.

O encontro do Titular do Poder Executivo com representantes da sociedade civil visou abordar questões relacionadas com o impacto da Covid-19 na economia e na vida das famílias, no âmbito das estratégias de combate à pandemia.