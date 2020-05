Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente ausculta actores do Ambiente

A Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, Adjany Costa, auscultou essa semana (Dia 28 de Maio), em Luanda, organizações não governamentais e projectos Ambientais, com o objectivo de recolher contribuições para o fomento e promoção de acções em prol da preservação do meio Ambiente.

De acordo com uma nota daquele pelouro enviada ao Portal de Angola, as Associações de Defesa do Ambiente, apresentaram intenção de realização de Acções de Educação Ambiental nas comunidades todas elas adaptadas ao contexto e realidade a que o país vive onde, o recurso as plataformas digitais será a estratégia a recorrer. No contexto actual, mais de um milhão de espécies de plantas e de animais estão em perigo de extinção em todo o mundo pelo que, é necessário reforçar as medidas já estabelecidas e continuar a reflectir e a consciencializar as pessoas para uma mudança de atitude, que promova um consumo mais sustentável e acções mais integradas.

O encontro, acontece igualmente como uma antecâmara do dia 5 de Junho, dia do Meio Ambiente, onde a titular da pasta, pretende-se envolver os Gabinetes Provinciais do Ambiente, Resíduos Sólidos e Serviços Comunitários na realização de acções em prol da preservação da Biodiversidade local.

Segundo o documento, estiveram presentes perto de 17 organizações, das 23 esperadas, numa sessão de duas horas, as contribuições rondaram em torno de questões como a educação ambiental, a caça furtiva, maior expansão e fiscalização das actividades a outros pontos do país e uma aproximação entre as organizações e o Ministério.

Lembrar que, a Ministra já teve um encontro com operadores do Sector Turístico (Hotelaria e Restauração), Cultural (Artista, Músicos e Promotores de eventos) e este último aconteceu com o sector do Ambiente.