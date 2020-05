Bayern Munique “pisa” Düsseldorf por 5-0

O Bayern Munique deu este sábado mais um passo rumo ao oitavo título consecutivo, quando faltam cinco jornadas para o fim da Bundesliga. Lewandowski soma 29 golos em 29 jogos.

Bayern Munique 5 – 0 Fortuna Düsseldorf

O Bayern Munique goleou este sábado (30.05), por 5-0, Fortuna Düsseldorf no jogo refente a 29ª jornada da Bundesliga. Aos 15 minutos, Zanka fez autogolo. Aos 29 minutos Pavard dobrou o marcador. Lewandowski ainda bisou na partida, antes do Davies fixar o resultado em 5-0. Bayern é líder com 67 pontos, enquanto que Düsseldorf é 16º.

Friburgo 0 – 1 Bayer Leverkusen

No jogo da abertura da 29.ª jornada da Bundesliga, o Bayer Leverkusen foi vencer na casa do Friburgo por 0-1 e subiu para o terceiro lugar na tabela classificativa da principal liga alemã de futebol. Foi uma excelente noite de futebol para Kai Havertz autor do único golo da partida. O prodígio alemão marcou cinco golos nos últimos quatro jogos.

Wolfsburgo 1 – 2 Eintracht Frankfurt

A vitória permitiu a equipa de Frankfurt subir ao 12.º lugar. Aos 27 minutos o internacional português André Sílva abriu o marcador de grande penalidade. Aos 58’ Mbabu empatou e aos 85′ Kamada “fechou a loja”. Wolfsburgo mantém-se na 6.ª posição da Bundesliga.

Hertha Berlim 2 – 0 FC Augsburgo

Um golo na primeira parte e outro em cima dos 90’ minutos ditaram o destino da partida disputada em Berlim. Dilrosun fez o primeiro golo aos 23’ e Piatek fixou o resulto final. Hertha sobe para 9.ª posição, enquanto que o Augsburgo caiu para a 14.ª posição na tabela da Bundesliga.

Mainz 0 – 1 Hoffenheim

Bebou marcou o golo solitário da equipa da casa aos 43 minutos da primeira parte. O sétimo classificado conseguiu os três pontos e complicou ainda mais a vida do Mainz 04, que luta pela permanência na Bundesliga. Mainz é o 15.º com 28 pontos, mais um que o Düsseldorf.

FC Schalke 04 0 – 1 Werder Bremen

Mais uma derrota para a equipa do Schalke que anda de mal a pior na Bundesliga. Após a derrota na terça-feira diante de Düsseldorf, Schalke volta a perder graças ao tento de honra de Bittencourt. Schalke passa a ocupar o 10° lugar com 37 pontos. Bremen é penúltimo classificado com 24 pontos.