Merkel rejeita convite de Trump para participar do G7 presencialmente

A chanceler alemã Angela Merkel rejeitou o convite do líder norte-americano, Donald Trump, para participar da cimeira do G7 pessoalmente. A informação foi divulgada pelo porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert.

“A chanceler federal [Angela Merkel] aprecia o convite do presidente Trump à cimeira do G7 no final de Junho em Washington. No momento, considerando a situação geral da pandemia, ela não pode confirmar sua participação pessoal ou sua viagem a Washington”, disse Seibert.

A cimeira do G7 foi originalmente agendada para o período entre 10 e 12 de Junho, e posteriormente foi adiada para o final de Junho.

Na semana passada, Trump disse a repórteres que a reunião provavelmente ocorrerá na Casa Branca, embora parte da cimeira possa ser realizada em Camp David.

Actualmente, os Estados Unidos são o país mais afectado pela expansão da COVID-19. Até o momento, mais de 1,7 milhão de casos de coronavírus foram confirmados nos EUA, sendo que mais de 102.700 pessoas morreram.