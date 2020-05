Presidente do Suriname pede recontagem de votos após possível derrota na eleição

O Partido Nacional Democrata (PND) do Suriname está pedindo uma recontagem de votos nas eleições gerais da última segunda-feira (25) após resultados preliminares indicarem uma vitória da oposição.

Uma derrota do PND significaria também o fim do governo do presidente Desiré Bouterse, militar que está no poder desde 2010 e que liderou o país de 1980 a 1987, após um golpe, sendo acusado por uma série de crimes e violações dos direitos humanos.

Dados preliminares do pleito, segundo a AFP, indicavam vitória do oposicionista Partido da Reforma Progressiva, mas a contagem foi questionada após governistas e opositores relatarem irregularidades no processo.

“Haverá um protesto. Nós vamos pedir recontagem e solicitar que todas as pessoas possam ver quem ganhou e quem perdeu e onde”, disse Dési Bouterse em seus primeiros comentários públicos após a eleição, citado pela Agence France-Press, defendendo uma recontagem transmitida pela TV.

Já o porta-voz do PND, também citado pela agência, explicou que o partido deverá pedir a recontagem em dois ou três dos 10 distritos eleitorais do país.