Live de Né Gonçalves hoje às 18 horas no Programa Constelações, da Rádio Nacional de Angola

O cantautor Né Gonçalves vai conviver hoje com os seus fãs, no programa Constelações da Rádio Nacional de Angola. Trata-se de um encontro onde o artista vai dar a conhecer os meandros da sua carreira artística e responder a perguntas dos seus admiradores.

O advogado muito envolvido nas questões musicais vai finalmente poder falar com tempo, e responder a todas as questões, a respeito da sua carreira artística, que ganha projecção em 1994, com o lançamento do álbum Luanda, meu semba, um produto muito bem referenciado na altura pela crítica musical, por lançar um nova forma de apresentar a música de raíz angolana.

Conhecido pela versatilidade artística, Né Gonçalves guindou-se logo na primeira linha das considerações da crítica musical, com mais de cinco nomeações para as várias categorias, onde poucos conseguiram vingar em estilos tão diferentes como o Semba, Kilapanga, Rebita, Kuduro, Valsa latina, Salsa Coladera, Baladas, Boleros, Bossa Nova e Jazz, etc.

O artista que consta na Galeria do Semba, uma exposição permanente da nossa música, à disposição no Centro Cultural Kilamba, ao Rangel, pela qualidade dos arranjos e introdução de modernos instrumentos está hoje a desfrutar do melhor tratamento da crítica especializada, que não hesita em considerá-lo como alguém dotado de uma visão estética irrepreensível, na produção dos temas que escolhe para as suas obras, especialmente no seu último álbum “Sembamar”, onde exibe todo o seu potencial artístico e a beleza das suas composições.

Né Gonçalves sobressai com propostas que permitem ao ouvinte viajar no tempo e no espaço, em que a música doutras latitudes preenchia um vazio, que se criou na época em que Angola se abriu a outros horizontes musicais, criando dinâmicas de consumo, que permitem hoje modos avançados de execução e concepção estética de sonoridades, que nos levam a leituras sobre a essência dos ritmos de Angola, onde muitos criadores da arte musical vieram buscar motivações.

O Semba é aquele senhor que empurra Né Gonçalves para bem longe, a produzir consensos sobre a natureza melódica da música angolana, que viaja pelo mundo, a justificar toda a beleza que sentimos, quando ouvimos e dançamos, sobretudo, Sembamar! (Nováfrica)

N.B. – Visite o site http://www.negoncalves.com/ e sinta Angola na voz de Né Gonçalves