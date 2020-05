Ficção angolana Ar Condicionado no festival online We Are One

A longa metragem de ficção angolana Ar Condicionado é um dos filmes seleccionado para o festival on-line We Are One: A Global Film Festival, uma iniciativa do Tribeca Film Festival em parceria com o YouTube e os festivais internacionais de cinema Sundance, Cannes, Toronto, Roterdão.

De acordo com uma nota chegada, nesta quinta-feira, à ANGOP, a estreia do filme, escrito, produzido, filmado e editado integralmente em Angola, será no dia 6 de Junho (sábado) às 16h:45 (horário de Angola).

Com acesso gratuito em todo mundo, o festival vai decorrer durante 10 dias e poderá ser visto no link www.youtube.com/weareone.

O filme ficará disponível gratuitamente durante 7 dias.

A obra aborda as peripécias do guarda Matacedo e da empregada doméstica Zezinha que têm a missão de recuperar, até ao final do dia, o comando do aparelho do chefe quando os ares-condicionados da cidade de Luanda começam a cair misteriosamente.

Trata-se de uma realização de Fradique e produção da Geração 80.

A programação do festival incluirá longas e curtas-metragens de ficção, documentários, música, comédia e debates.

Durante o festival, o público poderá fazer doações para o combate à covid-19 e todas as receitas serão reencaminhadas para a Organização Mundial da Saúde (OMS) e para várias instituições locais.