Presidente da República exige maior atenção aos programas socioeconómicos

O Presidente da República, João Lourenço, exigiu nesta quinta-feira, em Luanda, dos novos governadores provinciais, maior atenção na implementação dos programas de desenvolvimento económico e social do país.

O Chefe de Estado, que falava na cerimónia de empossamento dos novos responsáveis do aparelho central do Estado, referiu que, apesar das atenções do Governo estarem centradas, no combate à covid-19, se deve prestar maior atenção à situação das empresas, do emprego e das condições sociais das famílias.

“Temos que ter a capacidade de não deixar de atender outras acções importantes da nossa governação enquanto durar a ameaça da covid-19. Ninguém sabe por quanto tempo, mais, vamos ter de conviver com ela”, afirmou o Presidente da República.

Na sua intervenção, João Lourenço enalteceu o facto de o número de mulheres governadoras estar a aumentar no país, factor que o encoraja a nomear futuramente outras senhoras.

No Palácio Presidencial tomaram posse Lotti Nolika, governadora do Huambo, Joana Lina Ramos Baptista Cândido, governadora de Luanda, e Sérgio Luther Rescova Joaquim, governador do Uíge.

O Presidente João Lourenço empossou, igualmente, Milton Parménio dos Santos Reis, secretário de Estado para o Planeamento, Elsa Maria Barber Dias dos Santos do Espírito Santo, secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, e Miguel dos Santos Oliveira, vice-governador de Cabinda para o Sector Político e Social.

Angola tem, presentemente, três governadoras provinciais. À governadora do Cunene, Gerdina Didalelwa, juntam-se as duas recém-empossadas.