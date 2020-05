Live Solidário: Matias Damásio arrecada mais de 100 mil toneladas de alimentos

Um total de 147 mil toneladas de alimentos foram arrecadados pelo músico, Matias Damásio, durante um live solidário, há três de Maio, com o objectivo de acudir as instituições de apoio social em sete províncias do país.

De acordo com uma nota da organização do evento a que o Portal de Angola teve acesso, dentre as províncias escolhidas para beneficiarem dos alimentos, a serem distribuídos em forma de cestas básicas, estão a capital do país Luanda, Cuanza-Sul, Malanje, Bié, Huambo, Huíla e Benguela.

O live, transmitido em directo na sua conta do Instagram e pela TPA, conheceu números históricos de contribuição de bens alimentares, e, foi distribuída por nove mil e quinhentos e noventa e cinco cestas básicas, para as instituições de apoio social, nas sete províncias, seleccionadas pelo cantor e patrocinadores do espectáculo online.

As cestas básicas começaram a ser entregues nas instituições sociais de Luanda, como são os casos do centro de Dom Bosco, no Sambizanga, Lar Kuzola, Comissão dos Moradores do Morro Bento e do Benfica, Beiral e o Lar de idosos de Viana.

Matias Damásio explicou que o gesto é uma forma de distribuir amor pelo país que, disse, tem faltado, tal como carinho e atenção, que são antídoto para podermos sobreviver.

O cantor manifestou a satisfação pela reacção dos internautas e dos telespectador que assistiram ao live solidário e, como também do apoio prestado das empresas parceiras que tornaram possível a realização e concretização da acção de “entre-ajuda”, como chamou o músico.

Damásio fez saber que é um dever de toda figura pública apoiar os mais necessitados, através de mobilização da sociedade civil ou das empresas parceiras que movimentam a economia angolana, de formas a que o país continuem o seu percurso normal.

Os responsáveis das instituições beneficiadas agradeceram o gesto que, segundo os mesmos, mais do que a alimentação, deve-se ter em conta o carinho e atenção que o acto também reflecte.

De recordar, que o live solidário foi patrocinado pela Fidelidade Angola, no âmbito das suas acções sociais.

Além de Matias Damásio, já realizaram lives solidários os músicos, Puto Português num dueto emocionante com Edmázia Mayembe, Ary e também a conhecida cantora Yola Semedo.