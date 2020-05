Embaixada britânica em Pyongyang é fechada e funcionários deixam o país

A embaixada do Reino Unido na Coreia do Norte foi temporariamente fechada e todos os funcionários deixaram o país em meio às restrições relacionadas ao novo coronavírus introduzidas por Pyongyang, afirmou na quarta-feira (27) o embaixador do Reino Unido na Coreia do Norte, Colin Crooks.

Em 4 de Fevereiro deste ano, a Coreia do Norte restringiu o movimento de funcionários de missões diplomáticas estrangeiras em meio à pandemia da COVID-19. Desde 13 de Fevereiro, diplomatas estrangeiros devem passar por uma quarentena de 30 dias nos postos de fronteira depois de chegarem à Coreia do Norte.

O embaixador britânico no país anunciou a nova situação da embaixada através de sua conta no Twitter.

​A embaixada britânica em Pyongyang fechou temporariamente em 27 de maio de 2020 e toda a equipe diplomática deixou a #RPDC [República Popular Democrática da Coreia] por enquanto. Caso precise de assistência consular ligue para (+44) (0)207 008 1500.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 uma pandemia em 11 de Março. Até hoje, mais de 5,6 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, com mais de 355 mil mortes, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins.

A Coreia do Norte não confirmou oficialmente casos do novo coronavírus no país até agora.