Boeing retoma produção de avião 737 MAX após vários acidentes e falhas técnicas

A Boeing anunciou nesta quarta-feira (27) a retomada parcial da produção do avião comercial 737 MAX em sua fábrica de Renton, em Washington.

Apesar de reiniciar a produção com uma taxa reduzida, a empresa planeia elevá-la gradualmente ao longo de 2020.

“Estamos em uma jornada contínua para desenvolver nosso sistema de produção e torná-lo ainda mais forte […] Estas iniciativas são o próximo passo para a criação de um ambiente de construção ideal do 737 MAX”, afirmou no site oficial da empresa o vice-presidente e gerente geral do programa 737 MAX, Walt Odisho.

De acordo com o vice-presidente de fabricação do 737 MAX, Scott Stocker, a empresa tomou todas as medidas para alcançar 100% de qualidade da produção e garantir a segurança no local de trabalho.

“As medidas que adoptamos na fábrica ajudarão a impulsionar nossa meta de atingir 100% de qualidade para nossos clientes, além de apoiar nosso compromisso contínuo com a segurança no local de trabalho”, afirmou Scott Stocker.

A Boeing confirmou nesta quarta-feira (29) que vai reduzir seus postos de trabalho mundiais em 10%, o que representa um corte de 16.000 empregos.

Em Dezembro, a Boeing anunciou que suspenderia a produção do 737 MAX após dois acidentes fatais, um da Lion Air na Indonésia em Outubro de 2018, que deixou 189 mortos e outro da Ethiopian Airlines em Março de 2019, que causou a morte de 157 pessoas.