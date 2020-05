Ataque à academia de Alcochete: Tribunal iliba Bruno de Carvalho

Nuno Mendes, conhecido como “Mustafá”, líder da claque Juventude Leonina e Bruno Jacinto, à data dos acontecimentos oficial de ligação aos adeptos também ficam ilibados. Juíza Silvia Pires referiu que “nada se provou contra estes arguidos”.

A leitura do acordão está a decorrer esta quinta-feira, 28 de maio no tribunal de Monsanto, onde se encontram também os 37 arguidos que a 15 de maio de 2018 invadiram a complexo desportivo do Sporting Clube de Portugal, tendo agredido vários elementos do plantel.

A presidente do coletivo de juízes, Silvia Pires, referiu de acordo com o “JN” que “nada se provou contra estes arguidos”. A juíza considerou também que não houve qualquer ordem do ataque na casinha da claque Juventude Leonina, quando Bruno de Carvalho afirmou “façam o quiserem”.

O coletivo de juízes considerou que o ex-presidente do Sporting, acrescentou “mas depois digam-me”, nem tão pouco o clima de animosidade contra os jogadores, através das publicações nas redes sociais, esteve na base do ataque, como fazia crer o Ministério Público.

Bruno de Carvalho fica assim absolvido de todos os crimes de que era acusado. A juíza Silvia Pires salientou que em relação aos posts do ex-presidente do Sporting no Facebook, “não ficou provado que as críticas à equipa tivessem o objectivo de incitar à violência”.